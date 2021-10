L’équipe nationale du Sénégal poursuit sa préparation pour le tournoi intercontinental de Dubai. Deux joueurs sont renvoyés pour avoir disputé un match de navétanes durant le regroupement. Jean Ninou Diatta qui en fait partie s’est excusé auprès de la fédération.

Le défenseur qui fait partie des 100 meilleurs joueurs du Beach Soccer mondial a adressé une lettre où il s’est excusé de son comportement. Jean Ninou Diatta a reconnu l’erreur et espère une clémence de la FSF.

« J’ai appris cette nouvelle difficilement. C’est vrai qu’on nous avait interdit de jouer des matchs de Navétanes. Mais la fougue de la jeunesse et le fait qu’on voulait rejouer au foot nous a poussés à faire ça. On a fauté et il faut le reconnaitre. On a présenté nos plates excuses devant nos coéquipiers et tout le staff. Ils nous ont pardonné. Maintenant, on croise les doigts et on espère pouvoir bénéficier de l’indulgence des autorités fédérales » rapporte Pressafrik.

Pour rappel, le Sénégal va prendre part pour la première fois au tournoi intercontinental de Dubaï du 2 au 6 novembre 2021.

wiwsport.com