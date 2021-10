Battu ce samedi nuit par le polonais Mariusz Pudzianowski, Serigne Dia a réagit à tête reposé après son KO. Le lutteur de Mbour reconnait son erreur de combat et remercie tout le monde pour le soutien.

Le combat n’aura duré que quelques secondes (18), avant que Mariusz Pudzianowski ne mette KO Bombardier d’un coup placé au cou. L’ancien Roi des Arènes peut avoir beaucoup des regrets car il a été imprudent sur sa garde qui était restée baissée face à un combattant professionnel, mais surtout sur sa stratégie d’attaque.

Le lutteur après le combat reconnait lui même son erreur dans sa première sortie KSW : « C’est une erreur de combat. J’ai revisionné les vidéos la nuit et effectivement c’est une erreur », déclare Bombardier.

Mais le lutteur en profite pour remercie tout ceux qui l’ont soutenu : « Si ce n’était que les prières et le soutien, j’aurais eu la victoire, mais c’est la volonté de Dieu. Je remercie toute ma famille, mon staff et tout le monde. Merci à mes frère lutteurs, les amateurs et tout le monde »

