Rennes poursuit sa série ! Troisième victoire d’affilée en Ligue 1 après ce succès obtenu face à Strasbourg (1-0), à domicile, lors de la 11e journée du championnat.

Nayef Aguerd a donné la victoire à son équipe, qui a nettement dominé une équipe alsacienne très défensive. Avec cette victoire, très importante pour les Bretons, Rennes se replace à la quatrième place du classement et poursuit sa belle série (cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues).

Avant le coup d’envoi, les supporters Rouge et Noir n’ont pas manqué de saluer le retour de l’enfant prodigue. Désormais entraîneur de Strasbourg, Julien Stéphan, avec qui le club breton a soulevé la Coupe de France en 2019, a largement été salué par le public breton. Une fois ce bel hommage passé, les joueurs de Bruno Genesio ont démarré pied au plancher.

Dès la première minute de jeu, sur corner, Aguerd était tout proche de tromper Sels d’une belle tête. C’est d’ailleurs sur corner que Rennes aura été le plus dangereux dans ce premier acte. Mais à chaque fois le gardien alsacien, Sels, a été impérial (18’, 25’). Si Rennes a largement dominé les débats, il a manqué de précision dans la dernière passe ou le dernier geste pour passer en tête à la pause.

La deuxième période a poursuivi sur les mêmes bases, avec un Stade Rennais dominateur et un RCSA attentiste. Mais les Bretons n’ont pas réussi à trouver la recette pour percer le coffre-fort alsacien. Au fil des minutes, les Alsaciens ont même pris un peu plus de risques et auraient pu ouvrir le score, avec davantage de précision de la part d’Ajorque (70’) ou Diallo (79‘).

Prcic avait même cru ouvrir le score mais son but a été refusé après un hors-jeu (71’). Et, comme un symbole, c’est sur corner que Rennes a trouvé la faille. Majer, entré à la place de Bourigeaud, adressait un superbe centre sur corner à destination de la tête d’Aguerd, qui marquait (1-0, 82’).

Alfred Gomis a réalisé son sixième clean sheet de la saison (14 matches), c’est déjà plus que sur l’ensemble de l’exercice précédent (5 en 27 rencontres). Au total Gomis c’est 11 clean sheets avec le Stade Rennais en 41 apparition en Rouge et Noir.

avec Ouest France