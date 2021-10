Le Stade Rennais, dans une bonne forme, accueille, ce dimanche (13h00 GMT), Strasbourg dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Alfred Gomis est titulaire dans les cages rennaises alors qu’Habid Diallo démarre sur le banc.

L’acte 11 du Championnat de Première Division de France, qui verra s’affronter l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, se poursuit dimanche en milieu d’après-midi avec le duel entre Rennes et Strasbourg. Invaincus depuis six matchs TCC, les joueurs de Bruno Génésio entendent poursuivre cette lancée lors de la venue qui sort d’un succès écrasant contre Saint-Etienne (5-1).

Pour cette rencontre, l’entraineur breton a naturellement choisi de titulariser son dernier rempart sénégalais, Alfred Gomis, souvent décisif lors des derniers matchs. De son côté, Julien Stéphan, qui retrouve son ancienne équipe, a décidé de remettre Habib Diallo sur le banc des remplaçants. L’attaquant de 26 ans est pourtant auteur de 4 buts en Championnat cette saison. Avant le match, Rennes est 8e juste d’avant Strasbourg, 10e.

🚨 #SRFCRCSA I Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente 𝐥𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face au @staderennais ! ⚔️ 🔴 Suivez le match en direct commenté ici — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 24, 2021

