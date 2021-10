C’est un véritable duel sénégalo-sénégalais qui aura lieu, ce samedi, en Super Lig de Turquie, lors de la rencontre entre Gaziantep et Giresunspor.

Pour le compte de la 9e journée du Championnat de Première Division de Turquie, Gaziantep, 13e, reçoit Giresunspor, ce samedi (13h00 GMT). Battus par Hatayspor de Mame Biram Diouf lors de la dernière journée, les Hommes d’Erol Bulut doivent encore se méfier devant une équipe en bonne forme.

En effet, Giresunspor, 18e, promu cette saison, est invaincu sur ses trois dernières sorties en Championnat, dont deux victoires d’affilée. Une série que la formation d’Hakan Keles souhaitera certainement faire avancer lors de sa visite au Gaziantep Stadium, pour sortir de la zone rouge.

Duel entre Sénégalais

La présence de beaucoup de Sénégalais dans le Championnat de Turquie garantie généralement des duels entre Lions. Et ce samedi, ce sera une nouvelle fois le cas, puisque Mamadou Diarra, Younousse Sankharé et Souleymane Doukara (Giresunspor) sont titulaires et feront face au défenseur, Papy Djilobodji, alors qu’Ibrahima Baldé se retrouve sur le banc.

