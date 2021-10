Pour le compte de la 9e journée de Premier League, Chelsea accueille Norwich, ce samedi (11h30 GMT). Pour ce choc des extrêmes, les Blues comptent garder la première place.

Avec 6 victoires, 1 match nul et 1 défaite en 8 matchs, Chelsea se retrouve leader de Premier League. Sur leur lancée de fin de saison dernière, les Blues affichent un très beau visage et sont récompensés par de bons résultats. Les hommes de Tuchel restent sur 3 victoires TCC et se doivent d’enchainer car les concurrents sont juste derrière !

Les partenaires d’Edouard Mendy, titulaire pour cette rencontre, sont opposés à Norwich. Bons derniers du classement avec seulement deux points, les Hommes de Daniel Farke, promus cette saison, n’ont toujours pas obtenu la moindre victoire. Mais néanmoins, ils sortent de deux matchs nuls d’affilée contre Burnley et Brighton (sur le score de 0-0).

wiwsport.com