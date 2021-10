Au terme d’une rencontre globalement maitrisée, le Deportivo Alavés a retrouvé ce samedi la saveur d’une victoire en Championnat, en s’imposant contre Cádiz (2-0), lors de la 10e journée de LaLiga.

Celle-là fait beaucoup de bien. Ce samedi, le Deportivo Alavés a signé sa deuxième victoire de la saison en Championnat. En battant Cádiz au Estadio Nuevo Mirandilla (2-0), les Hommes de Javier Calleja se sont ouverts des horizons plus ensoleillés. Une victoire bien méritée acquise grâce à un doublé de Joselu (6e s.p et 90e+1).

Avec ce succès, le Deportivo Alavés monte provisoirement à la première place relégable avec six points, à une unité de Cádiz, premier non relégable. Les partenaires de Mamadou Loum Ndiaye, qui a joué l’intégralité de la rencontre, et Mamadou Sylla, resté sur le banc, disposent d’un match en retard à disputer contre Villarreal.

