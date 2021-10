Pour le compte de la 13e journée de Ligue 2 samedi, Nîmes Olympique a chuté 3 à 1 au Stade du Roudourou, contre Guingamp.

Après un début de saison dans lequel, il était parvenu à garder une invincibilité sur les six premières journées, Nîmes Olympique n’y arrive plus décidemment. Ce samedi, dans le cadre de la 13e journée du Championnat de Deuxième Division de France, contre Guingamp (1-3), les Crocos ont enchainé un 8e match sans victoire, dont une 5e défaite.

Seul Moussa Koné parvient a sortir la tête plus haute. L’attaquant sénégalais de 24 ans, auteur de son quatrième but de la saison en Championnat contre Guingamp, est le seul à avoir a marqué sur les 5 derniers matches. Le prochain match contre Niort la semaine prochaine pourrait déjà être crucial pour l’entraîneur, et pour les objectifs de la suite de la saison.

Après 13 journées, Nîmes Olympique occupe la 16e place avec 14 points, soit deux unités d’avance sur le barragiste, Amiens.

wiwsport.com