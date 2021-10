Ce dimanche à 14h15 vont s’affronter au Camp Nou, le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette affiche plus connue comme étant le classico de la Liga est très suivie dans le monde notamment au Sénégal. Les clubs des supporters de ces deux équipes se préparent à suivre ce match, différemment.

Avec plus de 100 membres recensés dans leur groupe, il n’y aura pas de regroupement toutefois pour ce match aller. Laye Semedo du club des supporters du FC Barcelone explique . « On n’avait prévu d’organiser une fan zone mais l’heure du match ne nous est pas favorable. Donc, on attendra le match retour. J’espère que le FC Barcelone va remporter le match sur un score de (3-1). On sait que le Real est actuellement plus calibré offensivement mais on compte sur nos joueurs et sur le collectif. »

Pour réussir cela, il mise sur ces joueurs. « Memphis Deepay est actuellement notre joueur le plus en forme actuellement et Ansu Faty qui revient d’une blessure et qui est à son meilleur niveau. On compte beaucoup sur lui pour battre le Real Madrid. »

Du coté des supporters Merengue dont l’association dénombre prés de 200 membres disposant de la carte d’adhérent et des milliers de sympathisants à travers les réseaux sociaux, l’organisation est déjà mise en place pour se réunir et supporter leur club. « Nous comptons nous rendre dans un restaurant de la place pour pouvoir suivre le match avec les supporters Madridista du Sénégal. Nous y serons avec écharpes, drapeaux et maillots du club pour le supporter. Face au FC Barcelone, c’est toujours un match particulier » informe Adama Guene, responsable de la communication de la Peña Madridista du Sénégal.

Troisième au classement et une sur bonne série de 3 victoires en autant de sorties, le Real Madrid présente une meilleure forme que son adversaire depuis le début de la saison. Les Madridista n’hésitent pas à lancer des piques sur les pronostics. « Vu l’état actuel du club catalan, je miserai sur un 2-0 pour le Real Madrid pour être plus clément. Je mise sur Karim Benzema pour réussir ce résultat. Il est dans une forme époustouflante. Il marque but sur but actuellement. En plus du virevoltant Vinicius Junior, la gardien Courtois et le défenseur Alaba » a déclaré le porte parole de l’association reconnue officiellement par l’Etat du Sénégal en 2017 et le club espagnol en 2018.

En dehors des activités sportives qu’ils organisent à l’image des matchs de football, les associations œuvrent aussi sur des actions sociales.

