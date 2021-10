L’attaquant des Lions affiche les ambitions de l’Equipe Nationale du Sénégal. Il veut soulever avec ses partenaires la prochaine CAN.

Quelques semaines après sa signature à Cagliari, Keita Baldé Diao a été présenté à la presse, ce jeudi 21 octobre 2021. Apparu très détendu et déterminé, l’attaquant international sénégalais se veut optimiste et confiant pour les prochaines échéances avec les Lions. Pour lui, il y a parfaitement des raisons et moyens de croire au titre lors de la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

« Représenter sa propre nation est une chose unique et très belle. Nous nous soucions beaucoup de l’Equipe Nationale du Sénégal, nous avons une équipe forte et je pense que nous devons rester sereins, et avant la Coupe du Monde, il y aura la Coupe d’Afrique. Cette CAN ? Pour nous c’est très très important, on veut se rattraper, on veut ramener la coupe à la maison parce que mon pays le mérite », a déclaré le joueur de Cagliari.

Privée de cette Coupe d’Afrique dans son histoire et notamment lors de la dernière édition durant laquelle elle est tombée en finale contre la sélection de l’Algérie, l’Equipe Nationale du Sénégal retrouvera ces joutes africaines l’hiver prochain au Cameroun. Les Lions sont logés dans le Groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi.

En attendant, les partenaires de Keita Baldé devront tenter de bien terminer les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Les Hommes d’Aliou Cissé sont déjà assurés de disputer les barrages après avoir réussi un sans-faute sur leurs quatre premiers matchs, battant tour à tour le Togo (2-0), le Congo Brazzaville (3-1), et la Namibie par deux fois (4-1 & 3-1). Les Lions termineront avec un déplacement à Lomé et la réception du Congo au mois prochain.

