Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, se prépare à vivre sans Mohamed Salah et Sadio Mané alors que les deux devraient participer à la CAN Cameroun 2021. Liverpool compte entretenir des négociations pour tenter de réduire le temps d’absence de ses cadres afin de disposer de tout son effectif pour les matchs du Boxing-Day en approche.

Liverpool tiendra des pourparlers, avec les fédérations concernées, visant à réduire le temps d’absence de ses principaux joueurs à la Coupe d’Afrique des Nations. Le patron des Reds, Jürgen Klopp, fait face au cauchemar de perdre ses deux plus grandes stars offensives à savoir Mo Salah et Sadio Mané pour potentiellement huit matchs cruciaux. Naby Keita fera certainement partie de ces joueurs qui regagneront leurs sélections pour participer à la CAN Cameroun 2021 qui se tiendra en janvier. Ainsi, l’équipe du stade mythique d’Anfield serait sérieusement mise à rude épreuve par ces nombreuses absences.

Les règles de la FIFA stipulent que les pays qualifiés peuvent demander la libération de leurs joueurs dès le 27 décembre, pour cette compétition continentale qui va se jouer jusqu’à la deuxième semaine de février. Le club de Mersey, devant faire face à près de huit matchs décisifs au cours de cette période, affrontera les Blues de Chelsea et Leicester en Premier League et une rencontre pour le troisième tour de la FA Cup, alors qu’ils pourraient également être impliqués dans la demi-finale de la Coupe EFL.

Klopp qui jouit cependant de bonnes relations avec les trois équipes nationales de ces joueurs phares, espère que les pourparlers lors de la prochaine trêve internationale en novembre vont persuader le Sénégal, l’Egypte et le Mali de réclamer leurs joueurs un peu plus tard en janvier au lieu de la date du 27 décembre. Liverpool affrontera en effet Chelsea le 2 janvier, et si Salah et Mane partent après ce match, ils auront tout de même plus d’une semaine pour se préparer pour leurs matchs d’ouverture.

Le Sénégal et la Guinée joueront leurs matchs d’ouverture le 10 janvier, tandis que l’Egypte entrera en lice le 11 du même mois. Si les Reds parviennent à trouver un accord avec les fédérations concernées, alors les trois joueurs pourraient affronter Leicester et Chelsea avant de retrouver leurs sélections respectives. Ce qui serait un énorme coup de pouce pour les Reds.

S’exprimant sur le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations en janvier 2020, Klopp a déclaré: « J’aime la compétition…mais la Coupe d’Afrique des Nations qui remonte à janvier est, pour nous, une catastrophe ».

