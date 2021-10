Malgré les grands noms qui font l’histoire de la sélection nationale, le Sénégal n’a jamais réussi à soulever le trophée continental. De belles générations se sont succédées à la quête de ce sacre tant convoité par le peuple sénégalais. Mais pourquoi il n’y a jamais eu de récompenses jusque-là ?

En Afrique, le Sénégal a des bourreaux et ceux qui suivent l’équipe nationale depuis des décennies n’en diront pas moins. Souvent cité parmi les plus grandes nations de football d’Afrique, le Sénégal manque encore d’arguments concrets à côté de ses compères africains. La Tunisie (15,4 %), le Nigeria (25 %), l’Algérie (21 %), le Maroc (22,2 %) et la Côte d’Ivoire (25 %) sont les pays contre lesquels les Lions affichent le plus faible pourcentage de victoire.

Si le Sénégal n’a jamais été sacré champion d’Afrique, c’est parce qu’il n’a jamais pu surpasser tous ses concurrents pour se mettre au-dessus d’eux. A chaque fois que les Lions ont été à deux doigts de soulever le trophée continental, un rival s’est dressé sur leur chemin pour annihiler leurs espoirs de titre. En 15 participations, le Sénégal n’a accédé à la finale qu’à deux reprises : 2002 et 2019.

La première finale de Coupe d’Afrique disputée par le Sénégal remonte à 2002. A cette occasion, les Lions défiaient ceux indomptables avec Samuel Eto’o, Rigobert Song ou encore Patrick Mboma, au Mali. Alors qu’ils avaient réussi ce qui n’est arrivé que rarement dans leur palmarès, c’est-à-dire battre le Nigeria en demi-finale, El Hadji Diouf et ses coéquipiers avaient finalement perdu à l’issue des séances de tirs au but (2-3) face à un Cameroun champion d’Afrique en titre.

Après cette désillusion qui avait pourtant fini de placer le Sénégal au panthéon des grandes nations du football africain. Même sans le moindre titre. Le respect de tous était acquis à travers les parcours honorifiques en CAN et Mondial 2002. La longue traversée qui suivra cette épopée est à mettre sur le compte des pays maghrébins avec qui le Sénégal a partagé son groupe à chaque fois où il a été sorti dès la phase de groupe sauf lors de l’édition de 1968 où les Lions partageaient leur groupe avec les deux Congo et le Ghana mais avaient été éliminés après trois matchs. La Tunisie, la Libye, l’Egypte ou encore l’Algérie. Justement ces Fennecs vont être les bourreaux du Sénégal lors de leur dernière finale, en 2019.

En 2004, la Tunisie sur ses terres, a sorti le Sénégal en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (1-0). Heureusement que les Lions vont prendre leur revanche en 2019, en demi-finale sur le même score (1-0). Les Aigles de Carthage sont les rares adversaires champions d’Afrique que les Lions ont eu à battre en match couperet avec le Nigeria bien sûr. La Zambie (1994), le Cameroun (1992 et 2017), la Tunisie (2004) et le Nigeria (2000) sont les différents pays qui ont, jusque-là, freiné le rêve d’accéder à une finale de CAN lorsque les Lions avaient réussi à passer l’étape de la phase de groupe.

Pour espérer soulever le trophée continental pour la première fois de son histoire, le Sénégal devra se passer de toutes ces nations qui ne cessent de le surclasser. Comme souvent, les Lions sont dotés d’un effectif bien garni à deux mois de la Coupe d’Afrique des Nations. Mais, cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour Aliou Cissé et ses hommes ? En tout cas, le coach des Lions a été clair : « Il y a cinq voire six nations y compris le Sénégal qui peuvent soulever ce trophée, mais je crois que nous pouvons bien remporter cette CAN ».

