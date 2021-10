A quelques heures de son combat en MMA contre Mariusz Pudzianowski ce samedi 23 octobre à Varsovie, Le B52 parle de son adversaire et des défis qui l’attendent.

Ce sera la 3ème sortie au Sénégalais dans cette discipline qu’est le MMA, après deux victoires, dont l’une sur son compatriote Rocky Balboa. Le B52 de Mbour nous dit : « Je suis un homme de défis. Mon adversaire Mariusz a été désigné 5 fois « homme le plus fort du monde » et il est aussi 3 fois champion du monde. J’ai pris le défi, comme je l’avais fait dans le passé, de venir le battre chez lui.

J’ai bien travaillé au Sénégal, je me suis perfectionné en France et puis je suis en phase terminale ici. J’ai perdu des kilos pour avoir la vivacité et un coffre suffisant. Cela me permettra de lutter même jusqu’à une heure de temps si le combat le demande ».

Concernant son âge, Bombardier vient de fêter ses 45 ans depuis le 1er octobre dernier. Il ajoute : « L’âge, c’est dans la tête. Quand on a une bonne hygiène de vie et de bonnes méthodes d’entraînement, on peut faire des combats jusqu’à 50 ans. »

wiwsport avec Sunu Lamb