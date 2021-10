Les deux parties étaient en négociation depuis des semaines. «On a finalement conclu un accord avec Abraham. Les discussions ont duré mais c’est pour la bonne cause», informe le président du Duc, El Hadji Mapathé Touré.

Abraham Sie (22 ans, 1m80) a disputé la Coupe du monde 2019 avec la Côte d’Ivoire. Il a pris part aux éliminatoires de la BAL en 2020 avec Abidjan Basket Club (ABC).

Champion du Sénégal et qualifié pour la BAL, le Duc veut renforcer son effectif et combler les départs de Pape Moustapha Diop et Abdoulaye Ndoye. «Je ne peux pas encore m’avancer sur les recrutements. Mais on veut régner sur le plan au Sénégal et jouer nos chances à fond pour la BAL. De ce fait, on va bâtir la meilleure équipe possible pour être sur tous les tableaux», rajoute M. Touré.