Le B52 de Mbour a reçu des encouragements venant de ses confrères lutteurs pour son très prochain combat en MMA.

Bombardier fera face au polonais Mariusz Pudzianowski pour son 3ème combat en MMA. Initialement prévu pour mars dernier, le combat entre les deux champions avait été reporté à quelques heures de la rencontre à cause d’une crise d’appendicite de Bombardier. Le choc aura finalement lieu dans 2 jours, ce samedi 23 octobre 2021 à l’Atlas Arena, en Pologne, où le géant de Mbour part représenter tout un pays comme l’ont dit ses frères de l’Arène Sénégalaise.

Les lutteurs Boy Niang, Reug Reug, Wouly, Gris Bordeaux et Baye Mandione ont envoyé leurs encouragements à celui qui a été sacré 2 fois Roi des Arènes. Une vidéo motivante où ces derniers souhaitent bonne chance au B52 pour sa 3ème victoire en MMA en autant de rencontres, tout en lui rappelant qu’il porte le drapeau national et qu’il a le soutien de tout un peuple. Cependant ils ne sont pas les seuls à motiver Bombardier à vaincre Mariusz qui est sur une série de 3 victoires par K.O, puisque même « l’homme le plus fort du monde », Iron Biby a envoyé ses encouragements au B52 de Mbour.

wiwsport.com