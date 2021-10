Pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais est allé s’imposé sur la pelouse du NŠ Mura jeudi (2-1).

Bien lancés dans cette poule et plutôt rassurants en ce moment avec quatre victoires et un match nul sur leurs cinq dernières sorties, les Hommes de Bruno Génésio venaient défier les champions de Slovénie avec l’espoir de prendre les trois points face à l’adversaire présumé le plus faible du groupe. Et la mission a été accomplie.

Dès le quart d’heure de jeu, Serhou Guirassy était accroché dans la surface adverse par Marusko et se faisait justice lui-même sur penalty, prenant le gardien adverse à contre-pied pour le 1-0 des visiteurs. Mais le NŠ Mura va égaliser quelques instants plus tard grâce à Mitja Lotrič, qui trompait la vigilance d’Alfred Gomis (20e).

Dominateurs, le Stade Rennais Bretons allaient reprendre l’avantage peu avant le repos grâce à une reprise réussie par l’inévitable Gaëtan Laborde suite à une frappe lointaine de Baptiste Santamaria mal repoussée par Obradovic. 2-1. Le score va en rester là pour le plus grand bonheur des joueurs de Génésio.

Avec ce résultat, le Stade Rennais prend seul la tête du Groupe G avec sept points. Les Bretons ont surtout profité de la défaite (0-1) des Spurs de Tottenham sur la pelouse du Vitesse Arnhem. Dans cette poule, le Vitesse, avec six points, arrive derrière Rennes, alors que Tottenham (3e, 4 points) et le NŠ Mura (4e, 0 point) ferme la marche.

90+4' : 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗯𝗼𝗿 ! 🔥 Les Rouge et Noir assurent l'essentiel ce soir et font un pas vers la qualification. 👊 #MURSRFC 1-2 pic.twitter.com/FnQMSr2gZW — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 21, 2021

