Sadio Mané, cinquième de la short-list des joueurs actifs en Premier League avec 100 buts ou plus.

« Bienvenu Sadio Mané dans le club des 100 », voici le message à l’endroit du sénégalais sur le compte officiel twitter de la Premier League. En marquant le weekend dernier contre Watford, le numéro 10 des Reds a atteint la barre des 100 buts en élite anglaise, 21 buts avec Southampton et 79 avec Liverpool.

Il est ainsi devenu le 3ème africain à atteindre cette barre des 100 derrière Didier Drogba et Salah à égalité avec 4 buts de plus que lui. Mais aussi le Lion fait partie des rares joueurs évoluant encore dans la première division anglaise et comptant 100 réalisations ou plus. En effet il n’était que 4 et Sadio Mané vient de s’ajouter à la liste où l’on compte Mohamed Salah (104), Romelu Lukaku (116), Jamie Vardy (125) et Harry Kane (167).

wiwsport.com