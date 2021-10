Meilleur buteur sénégalais d’Europe à l’instant, Pape Makhtar Gueye vit une très bonne entame de saison avec Oostende. L’attaquant sénégalais de 23 ans espère rejoindre la sélection et vise un grand club.

8 buts en 11 matchs, tels sont les chiffres du jeune attaquant sénégalais dans cette saison 2021-2022 de la Jupiler Pro League. L’avant-centre du KV Oostende, passé par Saint-Etienne et Nancy, en est à sa deuxième saison dans le championnat belge. Makhtar Gueye, qui avait terminé la saison passée avec 13 réalisations, dit dans son entretien avec 13football avoir joué avec une blessure. Mais cette année l’ancien joueur de l’Us Gorée se sent bien en forme lui qui a écourté ses vacances au Sénégal pour retourner en Belgique se soigner.

« Je veux marquer au moins 10 buts d’ici Décembre et je veux atteindre entre 15 et 20 buts sur la saison« , affirme le canonnier qui occupe la troisième place des meilleurs buteurs de son championnat et la première des sénégalais évoluant en Europe avec ses 8 réalisations. « Notre système de jeu me permet aussi de recevoir beaucoup de ballons puisqu’on joue en 5-3-2. J’ai plus d’occasions quand on joue à deux attaquants qu’avec un seul attaquant« , poursuit Makhtar Gueye qui souhaite mouiller le maillot national aux côtés des grands noms actuels du foot sénégalais tels que Sadio Mané, Gana Gueye ou encore Edouard Mendy qu’il prend pour exemples et se sent fier des accomplissements de ses compatriotes.

« Tout le monde a envie de jouer pour son équipe nationale. J’ai hâte qu’on m’appelle en équipe A, j’ai trop envie de jouer pour mon pays. A vrai dire, j’espère être appelé en sélection depuis la saison dernière, en attendant que cela arrive, je continue de travailler« , révèle-t-il. Cependant le joueur avoue n’avoir eu aucun contact avec Aliou Cissé ni avec un membre du staff des Lions. Pape Makhtar Gueye ne se prend pas pour autant la tête et continue de progresser dans le championnat belge qu’il considère comme une étape puisqu’il veut évoluer dans les grandes écuries européennes. « Je veux déjà faire une belle saison avec Ostende, marquer le maximum de buts. Ensuite Seul Dieu décidera de ma future destination. Évidemment, je vise un grand club dans un avenir proche« .

