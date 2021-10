Encore tenu en échec en Ligue Europa, cette fois-ci par la Lazio Rome, l’Olympique de Marseille se complique la tâche dans la course à la qualification.

Largement victorieux de son dernier match en Championnat après avoir resté sur quatre rencontres sans la moindre victoire, l’Olympique de Marseille n’est toutefois pas encore totalement guéri. En Ligue Europa, l’OM a concédé un match nul vierge jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome, alors qu’une victoire l’aurait placé dans une bonne posture à l’issue de cette journée.

Contrairement au dernier match de Championnat où il avaient largement battus le FC Lorient (4-1), les Hommes de Jorge Sampaoli ont cette fois-ci manqué d’un brin de chance et de réalisme devant les buts des Italiens. Et logiquement, à l’issue d’un match plutôt équilibré, Cheikh Bamba Dieng et ses partenaires n’ont pas réussi à faire sauter le verrou de la Lazio (0-0).

Avec trois points pris en trois matchs, l’Olympique de Marseille fait une nouvelle mauvaise opération et reste coincé en bas du classement du groupe E. Troisième, l’OM pourrait même être relégué à la dernière place à la fin de cette troisième journée dans son groupe. Pour cela, il faudra que le Lokomotiv Moscou (4e, 1 point) s’impose sur sa pelouse ce soir devant Galatasaray (3e, 4 points).

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 | #LazioOM 0️⃣-0️⃣ Partage des points au 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐎𝐥𝐢𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨. Romains et Olympiens se retrouveront dans deux semaines à l'@orangevelodrome. #UEL 🔜 #OMPSG dimanche à 20h45 💥 pic.twitter.com/9SXw53WprP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 21, 2021

