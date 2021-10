Victorieux face au Royal Antwerp et Fenerbahçe lors des deux premières journées, l’Olympiacos compte garder sa place de leader à l’issue de la troisième journée de Ligue Europa. Le Pirée fera face à son dauphin, Francfort, qui compte deux points derrière au moment de recevoir la formation entrainée par Pedro Martins.

Le défenseur international sénégalais, Pape Abou Cissé, pièce maitresse dans le dispositif de son entraîneur, est sans surprise aligné pour cette rencontre. Son compatriote et compère défensif, Ousseynou Ba, quant à lui démarrera la partie sur le banc des remplaçants.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης!/ Our line-up for today’s match against @Eintracht! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SGEOLY #Football #FootballGame #LineUp @EuropaLeague pic.twitter.com/Y5QOLbvtrv

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) October 21, 2021