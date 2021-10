Ce jeudi soir (19h00 GMT), le Napoli accueille le Legia Varsovie dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa. Kalidou Koulibaly est titulaire pour cette rencontre.

Le Napoli doit réagir. Intraitable en Championnat, la formation de Luciano Spalletti doit hausser le niveau en Ligue Europa. Tenu en échec par Leicester City (2-2) et surpris a domicile par le Spartak Moscou (2-3), lors des deux premières journées, Naples occupe la dernière place de son groupe.

Pour cette troisième journée et la réception du Legia Varsovie, leader de la Poule C avec six points, les partenaires de Kalidou Koulibaly sont appelés à s’imposer pour se relancer dans la course à la qualification aux seizièmes de finale. Le défenseur sénégalais est naturellement aligné d’entrée.

