Une rivalité qui a grandie depuis le début des années 90. Le 24 octobre 2021, à 14h15 GMT, l’Espagne va à nouveau vibrer au rythme du ‘El Clásico’.

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont les dominateurs absolus en Espagne. Aucune autre équipe ne peut les tenir tête dans le football ibérique. Voilà pourquoi quand on parle de ces deux formations, on parle des deux meilleures institutions sportives de la planète. Voilà pourquoi quand on parle de leur affrontement, on parle du meilleur match de la planète. Ce match a un nom : El Clásico. Il a aussi une date : 24 octobre 2021, à 14h15, pour le compte de la 10e journée de LaLiga.

Deux mastodontes

Le FC Barcelone et le Real Madrid sont deux Clubs relativement anciens, très anciens même. Le premier est né en 1899 et le second est apparu deux ans plus tard, soit en 1902. Une longévité qui a conduit aujourd’hui à une popularité exceptionnelle, non seulement dans le pays, mais également dans les quatre coins du monde. On pourrait dire que la rivalité et la popularité dépassent même les deux équipes, parce que là, on parle du classique qui oppose les deux plus grandes villes du même pays, un classique souvent placé sous haute surveillance comme cette saison.

Aujourd’hui, les deux clubs ont remporté entre eux seulement le Championnat de Première Division d’Espagne à 60 reprises en 90 éditions (exclue celle de 2021-2022). A eux deux uniquement encore, le FC Barcelone et le Real Madrid ont gagné à 50 reprises la Coupe d’Espagne et 24 fois la Supercoupe d’Espagne. De plus, les deux formations sont parmi les plus titrées sur le plan continental avec cinq Ligue des Champions pour le FC Barcelone et 13 pour le Real Madrid, soit l’équipe la plus titrée dans compétition.

Le match des pépites

Sans Cristiano Ronaldo, parti il y a trois ans, Leo Messi et Sergio Ramos, partis cet été au Paris Saint-Germain, le Clásico garde toujours une marque indélébile pour les férus du ballon rond. A l’instar d’un Karim Benzema exceptionnel depuis le début de la saison ou un Memphis Depay en costume de nouvelle star, le Camp Nou va accueillir dimanche plusieurs talents montants côté FC Barcelone et Real Madrid.

Ainsi, le nouveau numéro 10 du Club catalan, Ansu Fati, qui fêtera son 19e anniversaire le 31 octobre prochain, sera l’une des grosses attractions dans ce match. Le jeune attaquant espagnol, plus jeune buteur dans un Clásico après sa réalisation le 24 octobre 2020, buteur deux fois cette saison en LaLiga, revient petit à petit d’une longue blessure. Le Clásico devrait également découvrir de nouvelles pépites.

Sans doute, la nouvelle dans le milieu de terrain du FC Barcelone, Pablo Martín Páez Gavira dit Gavi devrait écrire son histoire dans ce match, puisqu’à 17 ans, il devrait effacer le record d’Ansu Fati en juin 2021, devenant le plus jeune à jouer un Clásico au XXIe siècle. Pas seulement côté Barça qu’il devrait y avoir une attraction au niveau des jeunes. Au Real Madrid également, le jeune attaquant brésilien, Vinicius Junior, sera très attendu.

Auteur de cinq buts en 8 matchs cette saison en LaLiga, l’ancien joueur de Flamengo est sans doute prêt à épauler son coéquipier et actuel meilleur buteur du Championnat, Karim Benzema (8 matchs, 9 buts et 7 passes décisives). Ce Clásico devrait également être le premier d’Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain français (18 ans), arrivé cet été en provenance du Stade Rennais, a déjà trouvé le chemin des filets avec le Real Madrid.

Défaite interdite pour le Barça … Le Real Madrid pour poursuivre sa lancée

Très peu convaincant depuis le début de la saison, le FC Barcelone, fort de sa victoire face à Valence, lors de la dernière (3-1), doit se revendiquer dans ce match non pas décisif mais capital et qui va sans doute avoir des répercussions dans la saison. Septième au classement avec un match en retard, le Club catalan à l’occasion de doubler son adversaire en cas de victoire au Camp Nou. Mais attention car si elle tombe, la formation de Ronald Koeman sera reléguée à 5 points de son éternel rival, qui compte également un match en moins.

De son côté, le Real Madrid arrive au Camp Nou avec l’intention de ne pas subir une deuxième défaite d’affilée en Championnat. Les Merengue, deuxièmes au classement, ont été surpris (1-2) par l’Espanyol Barcelone, lors de la dernière journée et une défaite face au Barça pourrait semer plus de doutes en cette première partie de saison. Mais, le Real Madrid peut se targuer d’avoir perdu aucun des quatre derniers Clasico. Mieux encore, il a remporté les trois derniers.

En LaLiga, au jour du tirage au sort, tout le monde attendait de savoir quand se jouera El Clásico. Maintenant tout le monde sait que ce match sera dans trois jours, le 24 octobre à 14h14 GMT. Le FC Barcelone ou le Real Madrid, qui pour rester maître de l’Espagne un soir ? Réponse samedi 24 octobre 2021 vers 16h GMT. Ce ne sera pas un autre match parce que c’est El Clásico. Ce ne sera pas du football parce que c’est LaLiga.

wiwsport.com