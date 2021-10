Dans un entretien accordé à La Sueur, Bombardier a révélé le combat qui l’a fait passer un cap important dans sa carrière de lutteur.

Le 25 décembre 2002, un jeune lutteur écrivait son nom sur les annales des arènes sénégalaises en terrassant Mohamed Ndao « Tyson » et devenant pour la première fois Roi des Arènes. Ce soir là, au Stade Léopold Sédar Senghor, la légende de Serigne Ousmane Dia « Bombardier », alors âgé de seulement 23 ans, commençait. Dix-neuf ans plus tard, le Mbourois raconte ce combat légendaire.

« Tyson a régné pendant 11 ans. Il faisait 2 mètres et presque 140 ou 150 kg. Il a battu presque tout le monde de sa génération. Mais un jour, quand j’avais 20 ans, j’ai dit à quelqu’un que je pourrais le battre (avec insistance). Trois ans après, alors que j’avais déjà combattu plusieurs fois, les gens ont commencé la démarche pour notre combat », raconte Bombardier.

Avant de poursuivre : « À l’époque, presque 90% des Sénégalais ne croyaient pas que je pouvais le battre avec tout ce qu’il a réussi. Certains l’ont considéré comme le Dieu de l’arène. Mais j’ai préparé le combat comme il fallait et heureusement pour moi, ça a duré que onze secondes. »

Celui qui est devenu par la suite « Roi des Arènes » a raconté à La Sueur le tournant que ce combat a eu dans sa carrière

« J’avais de bons conseillers qui m’ont permis de garder la tête sur les épaules et d’être modeste. Quand j’ai terrassé Tyson, je suis devenu quelqu’un d’autre qui ne pouvait pas marcher dans la rue […] Il y avait la foule partout où j’étais, mais mon objectif n’avait pas changé et je voulais faire une riche carrière. A un moment, c’était difficile de gérer la pression. Je ne pouvais plus aller tranquillement à la page ni au restaurant avec la famille. »

