Le défenseur sénégalais du Paris-Saint-Germain Abdou Diallo traverse une période difficile avec son club, où il est loin d’être le premier choix aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière gauche, alors même qu’il a démarré la saison comme titulaire.

Diallo a été titularisé à neuf reprises (7 en Ligue 1 et 1 en LDC) au poste d’arrière gauche. Mardi, contre le RB Leipzig, c’est le jeune Portugais Nuno Mendes qui a été titularisé pour une victoire poussive, 3-2. Le jeune Portugais, arrivé vers la fin du marché estival des transferts du Sporting Club, a terminé le match en dépit des errements défensifs qui lui sont imputables. Vendredi dernier contre Angers, battu 2-1 par le PSG, Diallo avait démarré la rencontre, avant d’être remplacé par l’Espagnol Juan Bernat, en phase de reprise après une longue indisponibilité faisant suite à une blessure.

En défense centrale, l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino ne semble pas compter sur l’international sénégalais, le technicien ayant décidé de bâtir son arrière-garde autour du Français Presnel Kimpembe et du Brésilien Marquinhos. Il lui arrive aussi de faire souvent appel à l’Allemand Thilo Kehrer, qui était annoncé sur le départ à la fin de la saison dernière, sans compter que le PSG a aussi recruté l’Espagnol Sergio Ramos, en fin de contrat au Real Madrid. Ce dernier tarde toutefois à rejoindre le groupe de performance.

Il reste cependant la Ligue des champions où Abdou Diallo peut entrevoir la lumière et espérer un peu plus de temps de jeu, puisque l’Espagnol Bernat n’a pas été inscrit pour cette compétition, du moins pour la phase des poules. Les chances sont malgré tout minces de voir le défenseur sénégalais de 25 ans jouer les premiers rôles avec le PSG, même en sachant que le club francilien est présent sur tous les tableaux, sur le plan local et international.

S’il a reculé dans la hiérarchie au poste d’arrière gauche au PSG, il peut se consoler de sa situation avec l’équipe nationale où il est titularisé au poste d’axial gauche depuis son arrivée en mars dernier chez les Lions.

