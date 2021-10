En grande première dans un championnat national de moto-cross du Sénégal, les quads étaient logiquement l’attraction de la 1ère course édition 2021-2022, dimanche passé au Lac Rose, où Hugo Villepontoux et Ismaël Thiam ont été impériaux.

La véritable attraction du dimanche était du côté des pilotes de quads. Et là c’est Cyril Delamare qui entrait dans la postérité en devenant le premier vainqueur d’une compétition officielle de quads au Sénégal. Dans cette épreuve, il y avait aussi de belles bagarres et un beau spectacle.

En raison de l’arrivée tardive de l’ambulance, cette 1ère course s’est disputée en deux manches et non trois comme habituellement. ce qui ne sera pas le cas certainement pour la 2ème épisode calé pour le 14 novembre prochain sur ce même circuit sablonneux de Lac rose.

Avec Record