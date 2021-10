En conférence de presse pour le match d’Europa League devant opposer son équipe à la Legia Varsovie, Kalidou Koulibaly est revenu sur l’épisode de Florence où il a été victime de propos racistes.

Devant faire face jeudi à Legia, leader du groupe C, le Napoli a effectué aujourd’hui sa conférence de presse d’avant-match où était présent l’international sénégalais Kalidou Koulibaly. Ce dernier très content du rôle de capitaine que lui confie son coach Spalletti compte bien empocher les 3 points qu’ils disputeront demain à domicile.

« Demain on veut gagner, il faudra de la force et de la patience. Nous rencontrons une équipe expérimentée qui occupe la première place du groupe. Demain, ils nous attendront puis repartiront. Il faudra être patient et solide pour chercher la victoire. C’est un match qui doit être gagné. Nous le ferons. tout faire pour finir premier et se qualifier pour les huitièmes de finale« , a dit le joueur lors de la conférence de presse où il s’est exprimé sur les propos racistes dont il a été victime quand son équipe rencontrait la Fiorentina pour le compte de la 7ème journée de Serie A.

« Ce sont des épisodes qui font mal. Après Florence je n’ai pas dormi pendant deux jours. La bataille contre le racisme doit concerner le monde entier, je la mène personnellement depuis un certain temps. J’aimerais rencontrer ces personnes pour parler et comprendre le pourquoi de ces offenses« , dit-il.

