Ancien sélectionneur de l’équipe féminine de hand-ball, le technicien français Fréderic Bougeant est de nouveau nommé sélectionneur du Sénégal de l’équipe masculine en remplacement de Djiby Diagne. Dans un entretien accordé à Stades exploité par Wiwsport, le nouveau manager des Lions décline ses projets pour la Coupe d’Afrique des Nations prévue en janvier prochain.

« Nous serons en stage à Cherbourg avec un ou deux matchs de préparation, la liste est prête, elle sera diffusée par la fédération. Nous avons travaillé en amont, la seule difficulté est une fois de plus le contexte sanitaire, l’imposition du pass sanitaire nous complique un peu la vie.

Nous allons mettre en place des actions pour les joueurs locaux qui ne peuvent pas traverser les frontières. Il y a de très bons joueurs au pays que je souhaite vraiment voir en situation. La CAN va arriver très vite, nous allons miser sur l’expérience et la jeunesse. C’est le seul chemin pour vivre une belle compétition. Nous devrons être disciplinés et surprenants, avec une préparation très courte. Le défi est passionnant », nous dit Fréderic Bougeant.

Avec Stades