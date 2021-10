Invité par le gouvernement camerounais à une visite des sites pour la CAN 2021, El Hadji Diouf semble très satisfait du travail accompli par les dirigeants du pays des Lions Indomptables.

Le Cameroun va accueillir la prochaine CAN qui se jouera en janvier et février 2022. El Hadji Diouf ainsi que d’autres grands noms des Lions indomptables tels que Rigobert Song et Samuel Eto’o ou encore Patrick Mboma, ont été invités pour une visite informant de la préparation du pays organisateur en termes d’infrastructures. L’ancien Lion du Sénégal, en tournée depuis samedi passé avec la délégation de légendes du foot africain, est très content des efforts du gouvernement camerounais.

« En compagnie des légendes camerounaises, j’ai l’honneur et le privilège de découvrir l’énorme sacrifice consenti par le Cameroun pour présenter des infrastructures de dernières générations. Les Camerounais peuvent être fiers de leurs autorités », dit le double Ballon d’Or Africain rassuré par cette visite.

Rendez-vous est donc donné en janvier puisque le Cameroun est bien prêt à accueillir la prestigieuse compétition selon l’ancien international sénégalais. « Que ce soit les stades, les terrains d’entraînement et les hôpitaux, le Cameroun est prêt. Le coup d’envoi est donné».

wiwsport.com