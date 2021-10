Le club MMA basé à Paris, Management Factory, a annoncé la signature de Ama Baldé pour la préparation de son combat contre Modou Lô et sa transition vers le MMA.

Ama Baldé prend plus qu’au sérieux son combat contre le Roi des Arènes Modou Lô, et pour preuve il a signé avec un club spécialisé à Paris, Management Factory, qui pratique 7 disciplines de combat rapproché : le MMA, la BOXE ANGLAISE, le WRESTLING , le MUAY THAI, le JUJITSU Brésilien, le GRAPPLING et le KRAV MAGA.

Le lutteur de Guédiawaye sera donc encadré et accompagné par des professionnels pour la préparation de son combat contre Modou Lô reporté au 12 mars 2022.

Dans son annonce, le club dirigé par le camerounais Fernand Lopez, coach et ancien combattant MMA, précise que le contrat intègre un accompagnement vers le MMA pour le fils de Falaye Baldé.

