Kalidou Koulibaly a réagi sur la valse de critiques des supporters et observateurs de l’équipe nationale du Sénégal qui a disputé une double confrontation avec la Namibie. Malgré les deux victoires obtenues et la qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la coupe du monde 2022, le jeu des Lions laissent à désirer.

Les Lions ont inscrit 7 buts mais en ont encaissé 2. L’équipe nationale a montré des failles dans le jeu défensif et ont raté plusieurs occasions. Ce qui inquiète les supporters à quelques mois de la CAN au Cameroun. Les critiques sont acceptables selon le capitaine qui lance un appel toutefois à plus de soutien autour de la tanière.

« Les critiques nous font avancer surtout celles négatives. Les gens veulent qu’on joue encore mieux, qu’on montre encore plus de choses. Mais, les gens doivent savoir que jouer un bon jeu en sélection c’est difficile. On est là seulement en un court temps. C’est difficile d’avoir une équipe très bon dans tous les domaines. Je leur demande juste de la patience et d’être surtout derrière nous parce que c’est quelques chose de très important si on veut gagner quelque chose. » Une déclaration faite dans l’émission Talents d’Afrique de ce lundi.

De son coté, le portier des Lions Edouard Mendy souligne une belle progression dans l’animation offensive de l’équipe. « Il y’a une vraie progression, on voit qu’il y’a un vrai noyau dur dans cette sélection et que le coach s’appuie dessus. Aujourd’hui, il y’a des joueurs qui nous rejoignent et qui sont tout de suite performant. Sur les derniers rassemblements on a mis beaucoup de buts, on commence à avoir une animation qui est bien claire et bien ciblée. On s’appuie dessus et on continue à s’avancer. »

#TDA 🌍 – 🗣 "Je demande aux supporters de continuer de nous encourager" 👉 Dans Talents d'Afrique, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly 🇸🇳 sont revenus sur les critiques qui ont accompagné les derniers matchs du Sénégal ! pic.twitter.com/ui8oxac3Tv — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 18, 2021

