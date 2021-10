Favori pour le trophée Yachine, le portier Edouard Mendy a été le grand absent de la liste des 30 nominés pour le Ballon d’or France Football. Les observateurs sont indignés et crient au scandale tandis que le concerné temporise. Invité dans Talents d’Afrique, il prend les choses positivement.

« J’ai découvert la liste en même temps que beaucoup de gens. J’ai reçu beaucoup de messages de mes proches et des personnes que je ne connaissais même pas. J’ai vraiment été touché par toutes ces preuves d’affection qui vont me pousser à continuer le travail. A chercher des trophées en club et en sélection au mois de janvier prochain. Ce n’est que du bonheur, des choses motivantes » a déclaré le meilleur gardien de l’UEFA. Edouard Mendy vient d’atteindre la barre des 20 clean-sheet avec Chelsea et continue sa belle deuxième saison avec le club anglais.

Alors que son absence sur la liste des 30 nominés offusque plus d’un, Edouard Mendy trouve en cette décision une motivation pour mieux faire. « Injustice? Non je n’utiliserais pas ce mot là. C’est quelque chose qui me motive à continuer de travailler. A aller de l’avant, à être performant en club et sélection. C’est la liberté de vote des journalistes! »

#TDA 🌍 – 🗣 "C'est quelque chose qui me motive pour être plus performant" 👉 Dans Talents d'Afrique, Edouard Mendy 🇸🇳 est revenu sur sa non-sélection dans la liste des 3️⃣0️⃣ pour le Ballon d'Or ! 🎙 Est-ce une injustice selon vous ? pic.twitter.com/yuTTfrsBTQ — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 18, 2021

