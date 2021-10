Présent au Cameroun pour une cérémonie de présentation des infrastructures de la CAN 2021, qui se jouera en début d’année prochaine, El Hadji Diouf s’est confié à Europe 1.

Après avoir rassuré sur la préparation du pays des Lions Indomptables à la grande fête du football africain (« Que ce soit les stades, les terrains d’entraînement et les hôpitaux, le Cameroun est prêt »), l’ancien Lensois et double Ballon d’Or africain a passé en revue les grands sujets qui agitent l’Afrique du football. Propos choisis.

L’absence d’Édouard Mendy des 30 nommés du Ballon d’Or

C’est le meilleur gardien du monde et il ne fait pas partie des sélectionnés du Ballon d’Or alors que le gardien italien est dedans ! C’est scandaleux. Si Chelsea a changé, c’est grâce à deux personnes : Thomas Tuchel et Édouard Mendy.

Son choix pour le Ballon d’Or

Lionel Messi. Cela vous montre qu’une personne peut tenir un club comme Barcelone pendant des années. Aujourd’hui, il est parti et vous voyez comment ils souffrent. Je pense que c’est le meilleur joueur de l’histoire.

L’affaire Andy Delort

J’ai un message pour Andy Delort : il peut arrêter, c’est son choix. Mais avec une équipe aussi flamboyante, ce n’est pas normal. Ils ont un groupe magnifique qui peut aller loin à la CAN. Pour moi, l’équipe nationale est sacrée ! On doit même se donner plus avec son équipe nationale qu’en club ! Car lorsque tu arrêteras le football et quand tu rentreras chez toi, tu seras une légende à vie.