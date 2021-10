La Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021) arrive à grand pas. Et à cette compétition, Patrick Mboma pense que l’Algérie et le Sénégal sont les favoris.

Présent dans la délégation des anciennes gloires qui visitent actuellement les infrastructures camerounaises pour la CAN prochaine, Patrick Mboma a une idée des favoris à cette compétition continental. Le Camerounais penses que l’Algérie et le Sénégal ont toutes les chances de soulever le trophée final.

« Le favori est l’Algérie, tenante du titre, après vient le Sénégal. Je pense que ce sont les deux nations les plus solides aujourd’hui. L’Algérie l’a montré avec sa très forte série d’invincibilité je crois qu’on parle de 30 matchs, le Sénégal a de grosses individualités et je pense qu’Aliou Cissé est capable de construire un gros collectif », a déclaré le meilleur africain de l’année 2000 après une visite d’infrastructures de la CAN à Douala.

Comme El Hadji Diouf, l’ancien attaquant des Lions indomptables reste satisfait des infrastructures sportives du Cameroun à l’approche de la compétition continentale.

« Si je compare avec ce que j’ai vu des standards mondiaux, on est bien lotis. On n’a pas de complexe à avoir sur la qualité des infrastructures. Je ne vais pas vous dire que nous avons les meilleures routes ou autoroutes du monde, mais je le répète, ce que j’ai vu ici est presque délirant, vraiment je suis très satisfait », a ajouté Mboma.

Avec africatopsport