Ce samedi, se disputait le premier mini-Clásico de la Primera RFEF, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Moussa Ndiaye a participé à cette rencontre.

Sept ans après, 15 février 2014, l’Espagne a vibré au rythme du mini-Clásico entre les deux filiales des deux meilleurs équipes du pays à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. Au Stade Alfredo-Di-Stéfano, ce samedi soir, à l’occasion de la 8e journée de la Primera RFEF (D3), La Castilla (14e) et le Barça B (8e) ne sont pas parvenus à se départager, se quittant sur un score nul et vierge (0-0).

Cette rencontre a été la deuxième de Moussa Ndiaye avec le Barça B. Ayant effectué la semaine dernière ses débuts avec la filiale du FC Barcelone, le jeune défenseur sénégalais a débuté sur le banc face au Real Madrid avant d’effectuer son entrée dès le début de la deuxième période. L’international U20 a réussi à bien couvrir un poste de latéral gauche qui a laissé beaucoup de failles avec Arnau Solà.

