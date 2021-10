L’AS Douanes s’est imposée face à la Jeanne d’Arc ce dimanche, lors de la finale de la coupe du Sénégal. Dans un match serré (72-71), Cheikh Bamba Diallo et Serigne Babacar Diallo ont porté leurs équipes.

Avec 22 minutes et 27 secondes, Cheikh Bamba Diallo a fait passer une sale soirée à ses adversaires. Maitre du tir primé ce soir, il en a réussi 6 sur 9 tentatives. Une précision de 60% sur les tirs. Il totalise 22 points et 2 rebonds. L’arrière des Gabelous, qui a disputé la BAL et l’AfroBasket 2021 est élu MVP de la partie.

Du coté de la Jeanne d’Arc, Serigne Babacar Diallo rafle les trophées de meilleur marqueur et fair-play. Il a inscrit 23 pts dont 3 tirs primés sur 10 tentatives, en plus de 2 rebonds. Joueur le plus utilisé lors de ce match, sa présence sur le parquet (35 minutes et 52 secondes) a été bénéfique pour ses coéquipiers. Il a donné des sueurs froides aux Gabelous à plusieurs reprises. Notons qu’il faisait partie de l’équipe nationale B qui a disputé le tournoi de préparation pour l’AfroBasket 2021.

