Auteur jusque-là d’un début de Championnat quasi parfait avec six victoires et un match nul, l’AC Milan espère confirmer sa forme en Serie A face à l’Hellas Vérone, douzième au classement, ce samedi (18h45). Les Rossoneri ont d’ailleurs l’occasion de prendre provisoirement la première place à Naples, qui reçoit dimanche le Torino.

Pour cette rencontre, Stefano Pioli a choisi d’aligner Fodé Ballo-Touré sur le poste d’arrière-latéral gauche de son équipe. Le défenseur international sénégalais s’offre sa deuxième titularisation avec Milan en l’absence du titulaire au poste, Théo Hernandez, touché par le Covid-19. Une opportunité à saisir pour l’ancien monégasque.

📋 #MilanVerona: the line-up

Tătărușanu at the back, @_OlivierGiroud_ in attack 🔥#SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/zbEuXhpq32

