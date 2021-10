Enyimba a réussi le plus difficile cet après-midi, gagner face à Diambars (0-1) au stade Lat Dior de Thiès pour la manche aller de la double confrontation comptant pour le deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Le coach des Nigérians, George Finidi a réagi en conférence de presse d’après-match au micro de Wiwsport.

Les Nigérians d’Enyimba ont réussi le hold-up ce samedi face à Diambars. C’est le coach de la formation nigériane qui l’a reconnu en conférence de presse. « Je suis très content du résultat de cette manche aller car nous avons joué contre une belle équipe de Diambars. Nous manquons de rythme dans ce match car comme vous le savez, nous manquons de compétition. Mais avec quelques réglages tactiques, nous avons pu contenir les actions de Diambars. Nos joueurs sont fatigués mais cette victoire nous fera du bien », a déclaré George Finidi au sortir du match.

En manque de compétition en cette période de trêve du championnat nigérian, Finidi reconnait que sa formation faisait face à une belle équipe de Diambars. « Nous savions que nous serons face à une équipe qui est forte techniquement et joue bien au ballon. Et nous savions aussi que physiquement, nous ne pouvions pas rivaliser alors nous nous sommes regroupés. En seconde période, les changements apportés ont amené de la fraîcheur. Et en fin de match, nous avons obtenu ce penalty décisif qui nous a offert cette victoire précieuse », a affirmé le coach d’Enyimba.

