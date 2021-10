Diambars recevait Enyimba (Nigeria) ce samedi au stade Lat Dior pour le compte de la manche aller du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Malgré une domination dans le jeu, les hommes du coach Cheikh Kamara ont été surpris par Enyimba en fin de match (0-1).

La rencontre a débuté sur un rythme dicté par les Nigérians qui se sont montrés dangereux dans les premières minutes. Mais les Sénégalais vont très vite reprendre la main mise sur la partie. Diambars joue à domicile et ne veut pas laisser de chance à son adversaire. La première mi-temps sera au bénéfice de Pape Demba Diop et ses partenaires. Beaucoup d’occasions dans la surface d’Enyimba mais les Académiciens ne se montrent pas réalistes et vendangent toutes leurs opportunités.

L’occasion la plus franche de la première période surgit à la 20ième minute du match. L’avant-centre de Diambars, Bakary Sané se loupe sur un centre de Cheikh Faye. Il s’en suivra d’autres chances d’ouvrir le score mais le beau jeu des Académiciens n’était pas récompensé. L’adversaire semblait avoir un plan : jouer son va-tout en seconde période vu le physique qu’affichait la formation nigériane.

En seconde période, Diambars affiche une nette confiance devant son vis-à-vis. Les assauts se multipliaient mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous. En illustre l’occasion franche manquée par l’attaquant de Diambars à la 55ième minute de jeu. Une action de jeu qui devait juste finir aux cages par un simple plat du pied. Le faux rythme fait place dès la 75ième minute de jeu alors que la fatigue l’emporte sur les jambes des Sénégalais.

Diambars va finalement être puni en toute fin de match (85’) sur un penalty des Nigérians. Score final un but à zéro malgré les multiples assauts dans les derniers instants du match. Coup dur pour Diambars qui devra aller chercher la victoire nette sur les terres nigérianes dans une semaine.

wiwsport.com