Le coach de Diambars s’est présenté en conférence de presse d’après-match tout sonné. Son équipe a bien joué mais sans efficacité. Cheikh Kamara regrette les nombreuses occasions non concrétisées mais reste confiant pour le match retour.

Battu sur le score d’un but à zéro, Diambars devra rendre une meilleure copie que celle de cette manche aller. Car comme l’a reconnu son coach, au football, les buts offrent le résultat. « Nous avons bien joué et les garçons ont réussi à se créer beaucoup d’occasions mais malheureusement nous n’avons pas marqué. Et le football s’il n’y a pas de but, il ne peut pas y avoir de victoire généralement », a affirmé le coach Cheikh Kamara en conférence de presse.

Avec les nombreux départs enregistrés dans leur effectif comme celui de Bamba Dieng, Diambars a payé son manque d’efficacité en toute fin de match. « Nous avons dominé l’adversaire et normalement nous méritions de gagner ce match. Mais comme je l’ai dit tantôt, au football si tu ne marques pas, tu ne gagnes. Nous avons cédé ce match parce que nous avons manqué d’efficacité et nous avons joué contre une équipe expérimentée. Nous avons perdu beaucoup de joueurs clés mais nous avons des garçons de qualité », regrette le coach des Académiciens.

Le travail sera rude pour les protégés du Président Saër Seck mais le coach des Académiciens pense avoir en main la formule qui donnera le résultat escompté à sa formation. « Nous avons joué ce match aller avec brio. Nous irons là-bas jouer pour gagner. Les joueurs manquent d’expérience certes mais le staff est là pour ça et nous ferons le maximum pour décrocher la qualification. Nous sommes satisfaits du contenu du match mais il faudra être plus efficace au retour », a promis Cheikh Kamara.

