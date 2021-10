Pour le compte de la 10e journée du Championnat de Bulgarie, le Ludogorets Razgrad a revêtu ses habits de gala en balayant le Tsarsko Selo Sofia samedi (4-0).

Leader de la First Professional League avec un match en retard, le Ludogorets Razgrad n’a fait qu’une bouchée du quatorzième et dernier du Championnat avant la réception du Sporting Braga jeudi pour le compte de la 3e journée de Ligue Europa. Le Champion de Bulgarie s’est imposé 4 à 0 sur sa pelouse ce samedi lors de la 10e journée. Un succès acquis en deuxième période.

Alors que les deux équipes se neutralisaient à la pause (0-0), les Hommes de Stanislav Genchev ont ensuite accéléré au retour des vestiaires. Josué Sa ouvre le score (57e) et voit Pieros Sotiriou doublait la mise dix minutes plus tard (67e). À force de dominer des débats, le Ludogorets enfonce le clou sur des réalisations d’Alex Santana (78e) et Kiril Despodov (87e). Ce dernier servi par Stéphane Badji.

