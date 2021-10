Abdallah Sima devra encore patienter avant de pouvoir briller sous ses nouvelles couleurs de Stoke City. Le jeune attaquant international sénégalais (20 ans, quatre sélections), sur le flanc depuis la victoire en League Cup contre Watford (3-1), le 21 septembre dernier, manquera au moins deux semaines de plus de compétition, a annoncé son entraineur Michael O’Neill.

Touché à la cheville, l’ancien joueur du Slavia Prague, acheté lors du dernier mercato estival par Brighton puis prêté à Stoke City, devait initialement rester en dehors des terrains entre deux et trois semaines, puis finalement un mois. Absent lors du dernier rassemblement des Lions, Abdallah Sima devrait manquer les quatre prochaines rencontres de Stoke City.

🤕 The 𝗯𝗼𝘀𝘀 has the latest team news before we head to Sheffield tomorrow.#SCFC 🔴⚪️

— Stoke City FC (@stokecity) October 15, 2021