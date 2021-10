Fixé au 25 décembre 2021, le combat de lutte avec frappe devant opposer Ama Baldé à Modou Lo, a été reporté. Chose faite, le combat royal est reporté jusqu’au 13 mars 2022 sur requête du promoteur Luc Nicolaï.

Les organisateurs de ce combat royal ont rédigé une correspondance depuis le 8 octobre pour demander un report du combat. Et dans cette même missive, la structure que dirige Luc Nicolaï and Co a demandé à l’instance dirigeante de la lutte pour que le combat soit calé au dimanche 13 mars 2022.

Une requête acceptée par le CNG de lutte. Le promoteur Luc Nicolaï n’a plus guère le choix. Il est dans l’obligation de tenir dorénavant le combat à la date du 13 Mars 2022.

Avec Sunu Lamb