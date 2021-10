Avec 2 buts encaissés lors des récentes sorties de l’équipe nationale, le patron de la défense, Kalidou Koulibaly, s’est exprimé sur ces situations qui inquiètent bon nombre d’observateurs.

Les Lions ont fait l’essentiel en se qualifiant au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde Qatar 2022 en faisant le plein de points lors de la double confrontation face à la Namibie. Cependant, les Lions ne rassurent pas selon plusieurs observateurs. Le Sénégal a en effet concédé deux buts des Brave Warriors « évitables » selon Kalidou Koulibaly.

« Ce sont des buts très évitables. Mais, ça va nous permettre de travailler davantage et de garder les pieds sur terre. Parce que tout le monde croit que le Sénégal est invincible et que l’on doit gagner les matches par 4-0 à chaque fois. Mais, voilà, c’est un domaine où on doit continuer à travailler », a confié le capitaine des Lions à Record. Toutefois Koulibaly pense que la situation est loin d’être inquiétante bien qu’il soit conscient de devoir être plus vigilant avec ses coéquipiers en défense tel qu’Abdou Diallo.

Concernant ce dernier du PSG, Kalidou Koulibaly dit n’avoir aucun problème à jouer avec lui. « Ça se passe bien. Abdou est un grand joueur, qui évolue dans un très grand club. Donc, c’est encore plus facile de jouer avec lui« , dit le napolitain qui a joué avec plusieurs profils avec l’équipe nationale à l’instar de Cheikhou Kouyaté, Kara Mbodj et avec Salif Sané. Kalidou Koulibaly, meilleur joueur EA Sports du mois de septembre en Serie A, reste très optimiste sur son association avec Abdou Diallo puisque ce dernier « commence à connaître le football africain« .

