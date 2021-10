Ce 15 octobre 2021, le monde du football particulièrement celui sénégalais se souvient de Bruno Metsu. Ancien sélectionneur des Lions, il s’est éteint il y’a 8 ans dans la nuit du 14 au 15 juillet 2013. Loin des yeux, toujours dans le cœur, wiwsport vous plonge dans l’histoire de Abdou Karim Metsu, le Lion blanc de la tanière.

Il reste indéniablement le sélectionneur le plus populaire dans le pays après Aliou Cissé, son ancien capitaine. D’ailleurs, certains voient en lui son héritier! Son histoire d’amour avec la tanière a commencé en novembre 2001, un contrat de deux ans sur le papier et qui continue jusqu’à ce jour, éternel! En effet, il reste jusqu’ici le meilleur entraineur en terme de réussite et bien d’autres choses.

Si au Sénégal, nous sommes à une époque où l’on prône les techniciens locaux pour l’EN, Bruno Metsu serait le bienvenu. Hélas! Le Lion blanc comme on l’appelait avait tout adopté du Sénégal. Le pays était sa patrie (il repose au cimetière musulman de Yoff), le Lion son emblème (on avait l’impression que ses cheveux étaient une crinière, on se souvient tous de son tic de les secouer avec la main: le porte-bonheur), les joueurs ses enfants. Ce serait d’ailleurs une répétition de dire qu’avec lui, le Sénégal est quart finaliste de la coupe du monde et finaliste de la coupe d’Afrique la même année: 2002. Les meilleures performances en terme de résultat sont enregistrées sous son ère.

Mais ce n’est pas seulement une histoire de performances, c’est un homme qui par son autorité, son humilité, sa sagesse, son ouverture d’esprit a conquis le cœur des Sénégalais, plus que par son regard bleu lagon. « A Séoul, avant France-Sénégal en Coupe du monde 2002 (0-1), j’avais dit aux gars : «Il va arriver un tremblement de terre, le Sénégal va battre la France. C’est le match de votre vie, etc.» Une prédiction réalisée au soir du 31 mai 2002, un exploit des Lions à l’étoffe de Metsu. Il savait apprivoiser les Lions, contenir leur fougue et lâcher les rênes quand il le fallait. Il restera éternellement un des rois de notre tanière.

