Le symposium qui devait être organisé par la Ligue Sénégalaise de Football professionnel à l’institut Diambars de Saly du 15 au 17 octobre est annulé en raison du décès de Joseph Koto.

L’ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans et locale, Joseph Koto est décédé, ce jeudi 14 octobre, suite d’un malaise. Une bien triste nouvelle qui a frappé le monde sportif notamment du ballon rond. C’est ainsi que le symposium qui devait avoir lieu ce Week end est annulé à une date ultérieure. « Suite au décès de Joseph Koto, ce jeudi 14 octobre, après concertation avec le ministre des Sports, Matar Bâ et le pdt de la Fsf, Me Augustin Senghor, le Symposium prévu de la Lsfp prévu pour ce week-end, du 15 au 17 octobre, à été reporté à une date ultérieure. Que l’âme du défunt repose paix« , informe une source.

wiwsport.com