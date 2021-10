A côté des épreuves classiques de moto-cross (seniors et juniors), le Championnat national voit l’arrivée des pilotes de quads pour le compte de la saison 2021-2022 qui s’ouvre dés ce dimanche au Lac Rose. Le Directeur des courses de Sénégal Moto Verte (SMV), Alain Verpoest, s’est exprimé sur cette innovation majeure.

« Ce championnat national 2021-2022 sera réparti entre des épreuves 100% sable. Histoire vraiment de varier les plaisirs afin que les pilotes puissent bien se retrouver dans ce championnat. On a prévu 4 dates au Lac Rose dont une course d’endurance, 3 courses sur le terrain dur de Diamniadio et puis une autre course à Sébi-Ponty ou Sendou. Ce qui fait un total de 8 courses pour la saison.

Pour cette saison à venir, on va essayer de faire quelque chose sur les pistes de Sébi-Ponty et Sendou. La grande nouveauté pour cette année également, c’est que l’on a été sollicité par des pilotes quads. On va certainement les intégrer dans notre compétition pour cet exercice 2021-2022. », nous renseigne le directeur des courses.

Avec Record