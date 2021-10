Balla Gaye 2 est finalement parti à Paris depuis hier pour certainement préparer son combat contre Bombardier prévu dans les mois à venir.

Et le Lion de Guédiawaye est bien arrivé. Pour rappel, son combat contre Bombardier qui était initialement prévu le 26 juin dernier n’est pas encore disputé et reporté pour diverses raisons. Pour parer à toute éventualité le fils de Double Less avait promis de repartir à INSEP pour fourbir ses armes.

