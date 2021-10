Les réactions tombent suite à l’annonce de la disparition de Joseph Koto ce jeudi à l’âge de 61 ans. Le Chef de l’Etat a salué la mémoire de l’ancien sélectionneur sénégalais.

Acteur parmi tant d’autres du développement du football sénégalais, Marie Joseph François Koto s’est éteint ce jeudi 14 octobre dès suite d’un malaise. Du haut de ses qualités et capacités, Koto aura marqué le sport sénégalais en tant footballeur, mais surtout sélectionneur de presque toutes les catégories du football.

C’est alors sans surprise que les réactions après sa disparition brusque se multiplient. Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, est d’ailleurs parmi les nombreuses personnes à avoir réagi après la mort subite de l’ancien joueur de la Jeanne d’Arc de Dakar.

« Je suis très peiné d’apprendre le décès de Joseph Koto. Je garderai de lui et à jamais le souvenir d’un grand joueur de football et surtout celui d’un coach d’exception de nos sélections nationales, engagé et passionné. Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport », écrit Macky Sall sur sa page Twitter.

