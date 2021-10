Le Dakar Université Club a obtenu son ticket pour la finale du championnat national de première division et fera face à l’ASFA, samedi prochain au stadium Iba Mar Diop.

C’est finalement le DUC qui accède en finale du championnat national masculin. il a pris le meilleur sur l’ISEG dans une 1/2 finale très disputée. La première mi-temps est remportée par les hommes du coach Amdy Moustapha Fall (13-8).

A la deuxième mi-temps, les deux équipes intensifient leurs défenses et commettent beaucoup de fautes. Aprés 50 minutes, le DUC mène 29-24 et interrompt la remontée. La bande du capitaine Mohamed Latyr Diakhaté remporte cette demi-finale 31-26 et empoche son billet pour la finale prévue ce samedi face à l’ASFA. Ce dernier a validé son ticket le 2 octobre dernier face à l’Olympique de Diourbel (39-31).

Les deux finalistes se retrouvent ainsi après deux matchs remportés par le DUC en match de groupe et en quart de finale de Coupe du Sénégal.

Avec Stades