Sur les 101 athlètes inscrits au Festival « Samado » de samedi passé à Thiès, 52 étaient issus de Samado Thiès. Logique de voir ce club en question finir lauréat de cette compétition après décompte des médailles dans les différentes tableaux.

Constellé de ceintures noires de Taekwondo, la formation Samado de Thiès s’est logiquement adaptée à la pratique de l’art martial du « Samado » en l’espace de deux mois seulement. Au point de remporter le Festival « Samado » de ce week-end avec un ration de participants plus important par rapport aux autres clubs.

Les protégés de Me Cheikh Sarr ont devancé Team Rone de Me Arona Seck et Académie Arts Martiaux de Me Dame Seck (3ème). Là où Samado Thiès était représenté par 52 athlètes, Team Rone en avait engagé 14 pour 8 seulement du côté de l’Académie Arts Martiaux. N’empêche, Samado Thiès reste un beau champion en attendant la compétition en combats prévu le 6 novembre prochain à Kaolack. Ce qui va marquer la fin de la saison académique en « Samado ».

Record